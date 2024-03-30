Англія

МЮ в пошуках заміни Тен Гага?

Головний тренер Вулвергемптона прокоментував Гарі О'Ніл інформацію про його переговори з Манчестер Юнайтед. Цитує англійця Goal.

"Не знаю, звідки взялася ця інформація. У дитинстві Ліверпуль та Манчестер Юнайтед здавались мені особливими клубами, тому для мене велика честь, що мене пов'язують із такими командами.

Але зараз вся моя увага зосереджена на Вулвс. Мені тут подобається.

Я дізнався про ці чутки, тільки від нашої медіа-команди, щоб бути готовим до питань", – сказав О'Ніл.