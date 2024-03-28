У клубі розглядають варіант з трансфером півзахисника наступного літа.
Дані Ольмо - Getty Images
28 березня 2024, 17:35
Дані Ольмо може відправитися у Манчестер Юнайтед літом — повідомляє ресурс All Football.
Можлива клаусула складатиме приблизно 60 мільйонів євро.
Конкуренцію англійській команді становлять Реал Мадрид, Манчестер Сіті, Челсі та Тоттенгем. У складі Лейпцига півзахисник виступає з 2020 року. Разом з клубом Дані виграв два Кубка і Суперкубка Німеччини.
Цього сезону 25-річний гравець провів 19 матчів в усіх можливих турнірах, забив 7 голів і віддав 4 асисти.