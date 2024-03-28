Англія

У клубі розглядають варіант з трансфером півзахисника наступного літа.

Дані Ольмо може відправитися у Манчестер Юнайтед літом — повідомляє ресурс All Football.

Можлива клаусула складатиме приблизно 60 мільйонів євро.

Конкуренцію англійській команді становлять Реал Мадрид, Манчестер Сіті, Челсі та Тоттенгем. У складі Лейпцига півзахисник виступає з 2020 року. Разом з клубом Дані виграв два Кубка і Суперкубка Німеччини.

Цього сезону 25-річний гравець провів 19 матчів в усіх можливих турнірах, забив 7 голів і віддав 4 асисти.