Англія

Несподівано.

Альф-Інге Голанд, батько нападаючого Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, протягом останніх місяців працює над трансфером сина до каталонської Барселони або мадридського Реалу. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, Голанд-старший встановив більш дружні стосунки саме з "королівським" клубом, адже там йому повідомили на початку нинішнього року, що команду після закінчення поточного сезону поповнить зірка ПСЖ Кіліан Мбаппе.

Контакти із Барселоною також залишаються, але оточення Ерлінга не впевнено, що Барса зможе фінансово потягнути цей трансфер. Повідомляється, що сам Ерлінг Голанд хоче продовжити кар'єру саме в Іспанії. Діюяий контракт норвежця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 19,5 млн. фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у 180 млн. євро. Цього сезону Ерлінг Голанд відіграв за Манчестер Сіті 34 матчі, забив 29 голів та віддав 6 результативних передач. Раніше повідомлялося, що Голанд погодився перейти в Барселону влітку 2022 року, але угода зірвалася.