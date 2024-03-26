Іспанія

У каталонського клубу були фінансові проблеми.

Ерлінг Голанд був готовий перейти в Барселону у 2022 році.

За кілька місяців, улітку 2021-го, коли з Барселони пішов Лео Мессі, Голанд не залишив Боруссію, але дав згоду на перехід до каталонського клубу влітку 2022-го.

У березні 2022-го Хаві літав до Мюнхена, щоб зустрітися з Голандом особисто й розповісти про деталі проєкту. Ерлінг був дуже натхнений у зв'язку з можливістю опинитися в Барселоні, проте угода зірвалася через важке фінансове становище клубу. У підсумку Барселона підписала Левандовські за 45+5 млн євро.

Незважаючи на ту невдачу, двері каталонського клубу, як і раніше, відкриті для Голанда.

Цього сезону Голанд забив 29 голів і зробив 6 результативних передач у 34 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.