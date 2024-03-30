Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 30 березня 2024 року.

Ньюкасл вирвав перемогу у Вест Гема, поступаючись 1:3 до 76-ї хвилини.

Ньюкасл на 8-й позиції та впритул наблизився до Вест Гема, який має на один бал більше і розташувався на одну позицію вище.

Огляд матчу:

Ньюкасл Юнайтед — Вест Гем 4:3

Голи: Ісак, 6, 77, Барнс, 83, 90 - Антоніо, 21, Кудус, 45+10, Боуен, 48

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Лівраменто (Альмірон, 56), Ласеллс (Крафт, 17), Шер, Берн — Лонгстафф, Бруно Гімараес, Віллок (Голл, 57) — Мерфі, Ісак, Гордон

Вест Гем: Ареола (Фабіанські, 46) — Цоуфал (Інгз, 90), Мавропанос, Зума, Емерсон Палмьєрі — Ворд-Праус (Джонсон, 84), Соучек — Лукас Пакета — Боуен, Антоніо (Філліпс, 69), Кудус

Попередження: Гордон, Ісак — Соучек

Вилучення: Гордон, 90+4.