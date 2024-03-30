Англія

Огляд матчу 30-го туру англійської Прем'єр-ліги.

На Сент-Джеймс Парк Ньюкасл приймав Вест Гем в першому матчі після міжнародної павзи.

Господарі швидко відкрили рахунок. Вже на 6-й хвилині Ісак відзначився з пенальті. Втім, команда пішла на перерву геть в іншому настрої. Вест Гем зумів реалізувати дві нагоди в першому таймі: спочатку Антоні засмутив господарів, а наприкінці першого тайму Кудус вивів лондонців вперед.

Здавалось, на початку другого тайму Боуен нокаутував Ньюкасл, забивши третій м'яч. Втім, "сороки" знайшли в собі сили на неймовірний камбек.

На 77-й хвилині Ісак скоротив відставання, знову відзначившись з одинадцятиметрової позначки. А згодом був бенефіс Барнса, який з'явився на полі на 67-й хвилині.

Англієць забив на 83-й та 90-й хвилинах, встановивши остаточний рахунок матчу — 4:3.

Господарі догравали в меншості через вилучення Гордона, проте це не завадило їм втримати перемогу.

Ньюкасл на 8-й позиції та впритул наблизився до Вест Гема, який має на один бал більше і розташувався на одну позицію вище.

Ньюкасл Юнайтед — Вест Гем 4:3

Голи: Ісак, 6, 77, Барнс, 83, 90 - Антоніо, 21, Кудус, 45+10, Боуен, 48

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Лівраменто (Альмірон, 56), Ласеллс (Крафт, 17), Шер, Берн — Лонгстафф, Бруно Гімараес, Віллок (Голл, 57) — Мерфі, Ісак, Гордон

Вест Гем: Ареола (Фабіанські, 46) — Цоуфал (Інгз, 90), Мавропанос, Зума, Емерсон Палмьєрі — Ворд-Праус (Джонсон, 84), Соучек — Лукас Пакета — Боуен, Антоніо (Філліпс, 69), Кудус

Попередження: Гордон, Ісак — Соучек

Вилучення: Гордон, 90+4