Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 30 березня 2024 року.
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30 березня 2024, 22:35
Віталій Миколенко пропустив матч з Борнмутом через хворобу, а його Евертон поступився — 1:2.
В складі господарів традиційно весь матч відіграв інший збірник Ілля Забарний.
Огляд матчу:
Борнмут — Евертон 2:1
Голи: Соланке, 64, - Бету, 87 Коулман (аг), 90+1
Борнмут: Нето — Сміт, Мефам, Забарний, Керкез (Келлі, 63) — Адамс, Кук — Семеньйо, Клюйверт (Біллінг, 73), Таверньє (Уаттара, 74) — Соланке (Унал, 85)
Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Брентвейт, Годфрі — Гаррісон (Янг, 72), Онана (Бету, 79), Гарнер, Макніл — Дукуре (Гомеш, 72) — Калверт-Льюїн
Попередження: Соланке — Онана, Тарковські.