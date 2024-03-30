Віталій Миколенко пропустив матч з Борнмутом через хворобу, а його Евертон поступився — 1:2.

В складі господарів традиційно весь матч відіграв інший збірник Ілля Забарний. 

Огляд матчу

Борнмут — Евертон 2:1

Голи: Соланке, 64, -  Бету, 87 Коулман (аг), 90+1

Борнмут: Нето — Сміт, Мефам, Забарний, Керкез (Келлі, 63) — Адамс, Кук — Семеньйо, Клюйверт (Біллінг, 73), Таверньє (Уаттара, 74) — Соланке (Унал, 85)

Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Брентвейт, Годфрі — Гаррісон (Янг, 72), Онана (Бету, 79), Гарнер, Макніл — Дукуре (Гомеш, 72) — Калверт-Льюїн

Попередження: Соланке — Онана, Тарковські. 