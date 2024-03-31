Але саме МЮ був дуже близький до перемоги.
Тен Гаг, getty images
31 березня 2024, 10:55
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про зіграний матч 30-го туру англійської Прем'єр-ліги з Брентфордом (1:1). Слова нідерландця наводить BBC.
"Наприкінці матчу ми вели в рахунку. Може, ми цього й не заслужили, але після такого треба набирати три очки. Тому нічия сильно розчаровує.
Брентфорд сьогодні нас перевершував. Він грав пристрасніше, рішучіше, з більшим натхненням, ніж ми. Відмінна риса нашої команди полягає в тому, що гравці б'ються до кінця, але потрібно краще себе проявляти. Ми забили, а потім викинули все, що в нас було.
Ми демонстрували правильний настрій у матчах проти Ліверпуля та інших команд. Ми маємо показувати все це на полі. Хлопці билися, але Брентфорд діяв агресивніше, зосередженіше, коли справа стосувалася дрібниць. А має бути навпаки.
Ми перемагали, за це команду слід похвалити, але потім втратили перемогу на рівному місці – і це розчаровує", — заявив нідерландський фахівець.
Наразі МЮ посідає шосту сходинку турнірної таблиці АПЛ, набравши 48 очок після 29 зіграних турів та відстає від зони ЛЧ вже на 11 пунктів.