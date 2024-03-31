Англія

Але саме МЮ був дуже близький до перемоги.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про зіграний матч 30-го туру англійської Прем'єр-ліги з Брентфордом (1:1). Слова нідерландця наводить BBC.

"Наприкінці матчу ми вели в рахунку. Може, ми цього й не заслужили, але після такого треба набирати три очки. Тому нічия сильно розчаровує.

Брентфорд сьогодні нас перевершував. Він грав пристрасніше, рішучіше, з більшим натхненням, ніж ми. Відмінна риса нашої команди полягає в тому, що гравці б'ються до кінця, але потрібно краще себе проявляти. Ми забили, а потім викинули все, що в нас було.