Англія

Наставник дав свій коментар.

Юрген Клопп назвав заслуженою перемогу Ліверпуля над Брайтоном.

Сьогодні "червоні" здобули вольову перемогу над Брайтоном (2:1) у матчі 30-го туру АПЛ.

"Було б здорово не поступатися в рахунку 0:1. Я б вважав за краще вести в рахунку з різницею в 4-5 м'ячів. Але це наша найкраща гра проти "Брайтона" Де Дзербі.

Дуже добре, що ми зіграли розумно, захищалися розумно. Так, було непросто, але були матчі проти Брайтона, коли ми були навіть не близькі до нього. Цього разу ми були спокійні. Це перший матч з останніх 10 турів, давайте продовжувати.

Рівень Брайтона неймовірний. Це міра того, наскільки хороші ми були сьогодні, тому що я дуже поважаю "Брайтон". У них були моменти, вони раптово почали сильно ризикувати, а ми трохи втомилися.

Ми заслужили на перемогу. Це те, чого ми хотіли, а ще це дуже круто", — сказав Клопп.