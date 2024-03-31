Англія

Солідне досягнення від німецького наставника.

Юрген Клопп виграв 300 матч в якості тренера Ліверпуля — повідомляє офіційний сайт клубу.

В матчі з Брайтоном команда виграла з рахунком 2:1 завдяки голам Луїса Діаса і Мохамеда Салаха.

У Ліверпулі тренер працює з 2015 року. Також наставник оголосив, що залишить команду і відправиться працювати деінде наступного літа.

Разом з англійським клубом Юрген виграв чемпіонат, Кубок Англії, Кубок Лігі, Суперкубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу.