Солідне досягнення від німецького наставника.
Юрген Клопп - Getty Images
31 березня 2024, 18:56
Юрген Клопп виграв 300 матч в якості тренера Ліверпуля — повідомляє офіційний сайт клубу.
В матчі з Брайтоном команда виграла з рахунком 2:1 завдяки голам Луїса Діаса і Мохамеда Салаха.
У Ліверпулі тренер працює з 2015 року. Також наставник оголосив, що залишить команду і відправиться працювати деінде наступного літа.
Разом з англійським клубом Юрген виграв чемпіонат, Кубок Англії, Кубок Лігі, Суперкубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу.