Англія

Коментар від вінгера стосовно нинішніх виступів.

Джек Гріліш розповів щодо гри на різних стадіонах.

"Я завжди дивуюся: чому вболівальники опозиції мене освистують? Моя мама теж завжди про це питає!", — цитує вінгера інсайдер Фабріціо Романо.

"Але насправді я не знаю. На кожному гостьовому стадіоні, на якому я буваю, мене освистують, і я не знаю чому. Я просто намагаюся сприймати це як позитив чи комплімент".

Цього сезону 28-річний вінгер Манчестер Сіті провів 28 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.