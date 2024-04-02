Англія

Коментар від захисника стосовно даного аспекту гри у цьому виді спорту.

Рафаель Варан розповів щодо гри головою у футболі, яка може не завжди добре відображатися на здоров'ї гравців.

"Мій 7-річний син грає у футбол, і я раджу йому не бити м’яч головою. Якщо це не спричинить негайної травми, ми знаємо, що в довгостроковій перспективі повторні удари можуть мати шкідливі наслідки", — цитує захисника L'Equipe.

"Я не знаю, чи доживу до 100 років, але знаю, що пошкодив своє тіло. Раніше в цьому сезоні я неодноразово бив м’яч головою під час матчів за Манчестер Юнайтед і в наступні дні відчував аномальну втому, а також деяку втому очей. Як гравці, які грають на найвищому рівні, ми звикли до болю, ми трохи схожі на солдатів, крутих хлопців, символи фізичної сили, але ці симптоми майже непомітні".

Цього сезону 30-річний гравець провів 29 матчів в усіх можливих турнірах та забив 1 гол.