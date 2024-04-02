Англія

Участь у протистоянні з бірмінгемцями Стоунза ще під питанням.

Голкіпер Едерсон, центральний і правий захисники Натан Аке і Кайл Вокер не допоможуть Манчестер Сіті у домашньому матчі 31 туру АПЛ проти Астон Вілли, передає офіційний сайт манкуніанців.

Головний тренер МС Хосеп Гвардіола повідомив, що Едерсон і Вокер не мають можливості вийти на поле Етіхад Стедіум завтра, 3 квітня, тоді як участь у матчі центрального захисника Джона Стоунза наразі не виключається.

"Можливо, Стоунз буде доступний, але він повинен почувати себе повністю готовим. Травма виявилась менш серйозною, ніж ми очікували. Побачимо, можливо, до наступних ігор він буде готовий", — заявив іспанець.

Спеціаліст також висловив сподівання щодо якнайшвидшого відновлення Аке. Нідерландець отримав пошкодження у ході зустрічі з Арсеналом.

"Він травмований. Сподіваюся, він скоро повернеться. Я не знаю точних термінів, але до наступної гри він не буде готовий", — додав Гвардіола.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Астон Вілла відбудеться завтра, 3 квітня. Стартовий свисток має пролунати о 22:15 за київським часом.