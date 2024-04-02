Англія

Керманич Евертона не виключає, що український захисник може зіграти в найближчому матчі проти Ньюкасла.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед прийматиме на своєму полі Евертон.

Головний тренер "ірисок" Шон Дайч висловився про можливу участь у цьому матчі українського лівого захисника Віталія Миколенка, який пропустив минулий поєдинок проти Борнмута через хворобу.

"Миколенко хворів, він був відсутній не через травму. Ймовірно, він відновився за вихідні", — цитує слова Шона Дайча LiverpoolWorld.

Матч Ньюкасл — Евертон відбудеться сьогодні, 2 квітня, о 21:30 за київським часом.