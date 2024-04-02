Англія

Шведський центрбек пошкодив підколінне сухожилля, тоді як в аргентинця м'язова травма.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі прийматиме на своєму полі Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, в цьому протистоянні проти "синіх" не зможуть зіграти центральні захисники "червоних дияволів" Віктор Лінделеф та Лісандро Мартінес.

За інформаціє джерела, 29-річний швед травму підколінне сухожилля у минулому матчі проти Брентфорда, через що він вибув приблизно на місяць. Аналогічні строки відновлення у аргентинського центрбека, в якого м'язова травма.

Матч Челсі — Манчестер Юнайтед відбудеться в четвер, 4 квітня, о 22:15 за київським часом.