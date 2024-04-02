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Борнмут — Крістал Пелес 1:0
Голи: Клюйверт, 79

Борнмут: Нето — Сміт (Ааронс, 90), Забарний, Келлі, Уаттара (Керкез, 63) — Біллінг (Клюйверт, 64), Кук — Таверньє, Скотт (Семеньйо, 46), Крісті — Соланке (Унал, 90).

Крістал Пелес: Гендерсон — Муньйос, Ворд, Андерсен, Мітчелл — Г'юз (Озо, 70), Лерма, Вортон (Кдуар, 86) — Езе, Матета, Аю (Шлупп, 70).