Англія
02 квітня 2024, 23:47
Борнмут із Забарним виграв лобове зіткнення з Крістал Пелес та обігнав Челсі
Команда Андоні Іраоли виграла третій матч чемпіонату Англії поспіль.
Борнмут — Крістал Пелес, Getty Images
02 квітня 2024, 23:47
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Борнмут — Крістал Пелес 1:0
Голи: Клюйверт, 79
Борнмут: Нето — Сміт (Ааронс, 90), Забарний, Келлі, Уаттара (Керкез, 63) — Біллінг (Клюйверт, 64), Кук — Таверньє, Скотт (Семеньйо, 46), Крісті — Соланке (Унал, 90).
Крістал Пелес: Гендерсон — Муньйос, Ворд, Андерсен, Мітчелл — Г'юз (Озо, 70), Лерма, Вортон (Кдуар, 86) — Езе, Матета, Аю (Шлупп, 70).