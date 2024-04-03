Англія

Нічия на Лондон Стедіум.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас очікувало лондонське дербі, в якому Вест Гем приймав Тоттенгем на Лондон Стедіум.

Рахунок у матчі було відкрито вже на 5-ій хвилині першого тайму завдяки зусиллям Бреннана Джонсона, проте вже на 19-ій хвилині "молотобійці" повернули паритет на табло після гола Курта Зума.

Більше команди в цьому протистоянні не забивали, тому фінальний свисток зафіксував підсумкову нічию 1:1. Цікаво також і те, що за весь матч тренерський штаб Девіда Моєса не провів жодної заміни.

Вест Гем — Тоттенгем 1:1

Голи: Зума, 19 — Бреннан Джонсон, 5

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Палмьєрі — Соучек, Ворд-Праус — Боуен, Пакета, Кудус — Антоніо

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Біссума (Гейб'єрг, 82), Бентанкур (Матар Сарр, 70) — Джонсон (Ло Чельсо, 90), Меддісон (Кулушевські, 70), Вернер (Рішарлісон, 82) — Сон

Попередження: Антоніо, Джонсон — ван де Вен, Бентанкур, Ромеро