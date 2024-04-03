Англія

Манкуніанці можуть спробувати підписати його вже влітку.

Лівий захисник Ніцци Мелвін Бард опинився у сфері інтересів Манчестер Юнайтед, передає видання Evening Standard.

Трансфер 23-річного француза може принести користь обом клубам, афілійованим із компанією INEOS сера Джима Реткліффа. Контракт Барда з Ніццою розраховано до кінця червня 2026 року, але найближчими місяцями очікуються переговори щодо оновлення угоди.

Манчестер Юнайтед вивчав варіанти підсилення позиції правого захисника у січні, але тепер вважає, що підписання гравця на лівий фланг захисту є пріоритетнішим, враховуючи проблеми з травмами Люка Шоу та Тайрелла Маласії.

У поточному сезоні Бард взяв участь у 28 матчах Ніцци у всіх турнірах, відзначившись 2 асистами. Портал transfermarkt оцінює його у 12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед також цікавиться центральним захисником Ніцци Жан-Клером Тодібо.