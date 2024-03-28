На захисника претендують низка топ-клубів.
Жан-Клер Дімітрі Роже Тодібо, Getty Images
28 березня 2024, 17:59
Ніцца оцінить Жан-Клера Тодібо приблизно в 40 млн фунтів під час продажу цього літа, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Італійський журналіст підтвердив, що Манчестер Юнайтед цікавиться 24-річним захисником із минулого літа.
Він також додав, що дедалі більше клубів у АПЛ та інших лігах продовжують стежити за гравцем.
Цього сезону французький футболіст провів 22 матчі в Лізі 1, відзначившись однією гольовою передачею.
Раніше повідомлялося, що Кюрзава влітку залишить ПСЖ вільним агентом.