Англія

У клуба є певні проблеми.

Лестер суттєво перевищив ліміт збитків за останні 3 сезони, повідомляє BBC.

Раніше з'явилася інформація про те, що Лестеру загрожує зняття очок у наступному сезоні АПЛ. Клуб звинуватили в порушенні фінансових правил у сезоні-2022/23, за підсумками якого "лисиці" вилетіли в Чемпіоншип, після чого Лестер подав до суду на АПЛ.

Лестер відзвітував про збитки на суму 89,7 млн фунтів у сезоні-2022/23, незважаючи на доходи від продажу гравців у розмірі 74,8 млн фунтів.

Таким чином, загальні збитки Лестера за останні 3 роки склали 215,3 млн фунтів за допустимих 105 млн.

Зазначимо, що раніше в цьому сезоні за перевищення цього ліміту АПЛ зняла очки з Евертона і Ноттінгем Форест.