У клуба є певні проблеми.
ГРАВЦІ ЛЕСТЕРА, GETTY IMAGES
03 квітня 2024, 16:59
Лестер суттєво перевищив ліміт збитків за останні 3 сезони, повідомляє BBC.
Раніше з'явилася інформація про те, що Лестеру загрожує зняття очок у наступному сезоні АПЛ. Клуб звинуватили в порушенні фінансових правил у сезоні-2022/23, за підсумками якого "лисиці" вилетіли в Чемпіоншип, після чого Лестер подав до суду на АПЛ.
Лестер відзвітував про збитки на суму 89,7 млн фунтів у сезоні-2022/23, незважаючи на доходи від продажу гравців у розмірі 74,8 млн фунтів.
Таким чином, загальні збитки Лестера за останні 3 роки склали 215,3 млн фунтів за допустимих 105 млн.
Зазначимо, що раніше в цьому сезоні за перевищення цього ліміту АПЛ зняла очки з Евертона і Ноттінгем Форест.