Англія

Відбулися чергові матчі 31 туру АПЛ.

Завершилися чергові матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги.

У першому матчі лондонський Арсенал на своєму полі обіграв Лутон із рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли результативним ударом відзначився Мартін Едегор. Потім наприкінці першого тайму Даїки Хашіока подвоїв перевагу "канонірів", зрізавши м'яч у свої ворота.

Український універсал Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "канонірів" та провів на полі 74 хвилини, після чого був замінений.

Після 30 турів Арсенал очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Ліверпуль на одне очко, але у "червоних" на одну гру зіграно менше. У Лутона 22 очки та 18 рядок у зоні вильоту.

Арсенал — Лутон Таун 2:0

Голи: Едегор, 24, Хашіока (аг), 44.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Зінченко (Томіясу, 74) — Едегор, Парті (Нкетіа, 67), Сміт-Роу (Жоржиньо, 85) — Нельсон (Мартінеллі, 74), Гаверц (Райс, 67), Троссар.

Лутон Таун: Камінські — Каборе, Менгі, Оньєдінма (Вудроу, 75), Дауті — Кларк, Барклі, Раддок Мпанзу (Чонг, 54) — Таунсенд (Беррі, 81), Морріс, Хашіока.

Попередження: Гаверц — Оньєдінма.

У другому матчі Брентфорд поділив очки із Брайтоном. Матч закінчився із рахунком 0:0.

Команда Роберто Де Дзербі мала солідну перевагу по моментах, проте реалізувати їх не вдалося, втім як і суперникам.

Українець Єгор Ярмолюк провів на полі 64 хвилини після виходу у стартовому складі, після чого його замінили.

Після 30 ігор Брайтон набрав 43 очки і посідає дев'яте місце, а у Брентфорда 28 балів та 15 рядок.

Брентфорд — Брайтон 0:0

Брентфорд: Флеккен — Занка, Аєр, Коллінз — Роерслев, Єнсен (Оньєка, 85), Янельт, Ярмолюк (Дамсгор, 64), Льюїс-Поттер (Мбемо, 73) — Тоуні, Вісса (Регілон, 73).

Брайтон: Вербрюгген — Велтман (Модер, 85), ван Геке, Данк, Ігор — Гросс, Балеба — Буонанотте (Лемпті, 73), Лаллана (Енсісо, 64), Адінгра (Велбек, 73) — Педро.

Попередження: Янельт — Буонанотте.