Англія

Команда Хосепа Гвардіоли не відпустила конкурентів за чемпіонськими перегонами й разом із тим ще сильніше відкинула найближчого переслідувача.

Вирують події національної першості в Англії, допоки деякі інші країни Європи або взагалі відпочивають, або ж вирішили зробити вибір на користь проведення матчів пізніх стадій національних першостей. І в тридцять першому турі Прем’єр-ліги вже багато чого встигло відбутись, але в контексті зони боротьби за чемпіонський титул, бо банально однією з пар пізнім вечором середи були Манчестер Сіті та бірмінгемська Астон Вілла, які розташовуються поруч у турнірній таблиці на відстані п’яти очок.

Однак цього разу ми говорили про виїзний матч для команди Унаї Емері, яка за ходом поточної кампанії вже трохи розгубила непорушну магію домашніх стін. А тут ще й кадрові негаразди спікали "левів", тож хто вийшов на поле з перших хвилин, той і вийшов — грати б усе одно довелось. Для Хосепа Гвардіоли тим часом це відкривало можливість дати відпочити тому таки Ерлінгу Голанду чи Кевіну де Брюйне, або обом одночасно взагалі.

Бо навіть без цієї результативної пари "містяни" все одно не змінювали власний малюнок гри та банально переважали суперників уже з перших хвилин. Вілла виглядала невпевнено в захисті, а місцями навіть і кволо, тож швидкий м’яч не змусив на себе довго чекати. Фоден та Доку розіграли комбінацію на правому фланзі штрафного й із прострілу Жеремі відзначився Родрі ударом у один дотик.

Проте не так уже й довго вів у рахунку Сіті, бо вже на 20 хвилині його власна чергова атака раптово перетворилась на повноцінний контрнаступ гостей, який завершився результативним ударом від Дурана з лівого флангу штрафного. Це м’яч жодним чином не вплинув на стратегію Гвардіоли на гру, проте все ж таки десь ударив по самолюбству "містян", адже відходили від нього вони, скажімо так, не без проблем.

Клуб із Манчестера продовжував атакувати, проте що то були за атаки — масований штурм та тривалий розіграш м’яча з поодинокими моментами, тоді як на початку все було значно більш інтенсивно. Але Вілла й за таких умов почала припускатись помилок, і Емері вчасно не дав запотиличника власним футболістам, аби ті перестали валити суперників перед власним штрафним. На пристрілку гравці Сіті витратили кілька спроб, але Фоден за мить до перерви таки поклав удар крізь стінку в лівий кут.

А це вже геть інший план на другий тайм та знову самопочуття Сіті, неначе риби у воді. Та просто треба було чинити тиск на суперників надалі, чим і займалась команда Гвардіоли, тож наших порад вона точно не потребувало. А там де тиск, як показав перший тайм, там захист футболістів Емері з часом стає дедалі слабшим.

Ось і цього разу Вілла захлинулась в атаках опонентів, і почала пропускати чергові м’ячі. Але лише за одного автора — Філа Фодена, який, як не сам собі створить момент для удару в боротьбі до останнього, то той-таки Родрі допоможе з результативною передачею. Загалом, матч одного актора, проти якого гості нічого й заподіяти не могли, бо просто було ніким перекривати.

У наступному турі Манчестер Сіті зіграє в гостях у лондонського Крістал Пелес, а бірмінгемська Астон Вілла прийматиме Брентфорд.— Астон Вілла 4:1Родрі, 11, Фоден, 45+1, 62, 69 — Дуран, 20Ортега — Льюїс, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Родрі (Ковачич, 75), Сілва (Нунес, 75) — Доку (Гомес, 81), Фоден (Бобб, 80), Гріліш — Альварес.Ольсен — Конса, Дієго Карлос, Ленгле, Дінь — Дзаніоло (Келліман, 77), Айрогбунам (Тілеманс, 63), Дуглас Луїс (Чемберс, 64), Роджерс — Діабі (Бейлі, 63), Дуран (Морено, 71).Попередження: Гріліш — Луїс, Чемберс