Англія

Керманич Манчестер Юнайтед розповів про цілі команди на завершення сезону.

Манчестер Юнайтед у тридцять першому турі англійської Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти лондонського Челсі.

Челсі — Манчестер Юнайтед. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "Червоних дияволів" Ерік тен Гаг розповів про амбіції його команди.

"Я не знаю, яку оцінку моїй роботі надасть нове керівництво клубу. І насправді мене це не хвилює. У мене є власні високі стандарти, і я буду розчарований, якщо ми не здобудемо місце в Лізі чемпіонів УЄФА.

Я знаю, що це буде дуже важко зробити, тому що ми перебуваємо не в найкращому становищі. Але ми хочемо перемагати в кожній грі — це той стандарт, який ми встановили тут між собою. Ми будемо продовжувати йти і продовжувати вірити в ці власні стандарти.

Зараз ми повинні надолужити згаяне. Також я знаю, що в нас було багато проблем, тому я реаліст. У такому конкурентному змаганні, коли команди настільки близькі за рівнем одна до одної, потрібно, щоб усі гравці були в наявності, щоб створити злагоджену команду, щоб додати частку рутини до вашої манери гри.

Якщо вам доведеться йти на компроміси, ваш рівень знизиться, і ви в підсумку втратите очки. Але якщо ви граєте у злагодженій команді, ваш рівень зростатиме. Коли ви залучаєте найкращих гравців, ви набираєте більше очок — це факт.

Травми? Ні, ми не тренуємося занадто багато. Із тими стандартами, які є в цій лізі, потрібно бути в хорошій фізичній формі. Інакше ти не зможеш відповідати стандартам, які від тебе вимагають у грі.

Ви не можете на 100% уникнути травм, це неможливо. Також у нас є матчі збірних п’ять разів на рік: ви віддаєте гравців і не маєте жодного впливу на їхній стан. Деякі збірні мають якісні програми підготовки, але є й інші, які роблять із гравцями те, що хочуть", — заявив нідерландський фахівець.

Матч Челсі — Манчестер Сіті відбудеться 4 квітня, о 22:15.