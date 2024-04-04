Норвежець згадав свою роботу на Олд Траффорд.
Сульшер, getty images
04 квітня 2024, 13:48
Колишній нападник Манчестер Юнайтед та збірної Норвегії Уле-Гуннар Сульшер розповів про свою роботу на посаді головного тренера "червоних дияволів". Цитує норвезького фахівця FourFourTwo.
"Ми виграли перші вісім матчів і чудово проводили час. Потім раптово ЗМІ задалися питанням: "Чи отримає він цю посаду на постійній основі?" Розумію чому, адже ми так добре грали, але я ніколи не думав про те, щоб займатися цим постійно, просто насолоджувався собою, як і гравці.
Я отримав роботу, і щось змінилося. Виникла втома, бо ми багато чого вимагали. Це призвело до травм. Деякі гравці хотіли піти. Я відчував, як щось здулося наприкінці першого сезону, але за два моїх повних сезони ми фінішували третіми і другими в Прем'єр-лізі.
Ми грали в яскравий, атакувальний футбол. У свої найкращі моменти ми вирушали до Брайтона, Тоттенгема та Евертона під керівництвом Карло Анчелотті та контролювали хід подій на полі. Перемога над "Сіті" на виїзді не була проблемою. Нам доводилося протистояти дуже вмотивованим командам, більшість із них були вмотивовані саме проти Манчестер Юнайтед.
Не думаю, що ми отримали достатнє визнання за добре організовану гру в атаці та захисті. Інші тренери хвалили наш тактичний підхід, як гру з м'ячем, так і без нього", — сказав Сульшер.
Уле-Гуннар Сульшер очолював Манчестер Юнайтед в період з 2018 по 2021 роки.