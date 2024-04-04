Англія

Норвежець згадав свою роботу на Олд Траффорд.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед та збірної Норвегії Уле-Гуннар Сульшер розповів про свою роботу на посаді головного тренера "червоних дияволів". Цитує норвезького фахівця FourFourTwo.

"Ми виграли перші вісім матчів і чудово проводили час. Потім раптово ЗМІ задалися питанням: "Чи отримає він цю посаду на постійній основі?" Розумію чому, адже ми так добре грали, але я ніколи не думав про те, щоб займатися цим постійно, просто насолоджувався собою, як і гравці.

Я отримав роботу, і щось змінилося. Виникла втома, бо ми багато чого вимагали. Це призвело до травм. Деякі гравці хотіли піти. Я відчував, як щось здулося наприкінці першого сезону, але за два моїх повних сезони ми фінішували третіми і другими в Прем'єр-лізі.