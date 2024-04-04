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EPL
04 квітня 2024, 16:18
Англійська Прем'єр Ліга оприлюднила список номінантів на звання найкращого тренера березня. Таку інформацію надає офіційний сайт АПЛ.
За цю нагороду посперечаються наступні фахівці:
- Мікель Артета (Арсенал) — дві перемоги та одна нічия, різниця забитих/пропущених +7.
- Анге Постекоглу (Тоттенгем) - дві перемоги та одна нічия, +4.
- Юрген Клопп (Ліверпуль) - дві перемоги та одна нічия, +2.
- Андоні Іраола (Борнмут) - три перемоги та одна нічия, +4.
Раніше англійська Прем'єр Ліга оприлюднила список номінантів на звання найкращого футболіста березня.