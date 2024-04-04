Англійська Прем'єр Ліга оприлюднила список номінантів на звання найкращого тренера березня. Таку інформацію надає офіційний сайт АПЛ.

За цю нагороду посперечаються наступні фахівці:

- Мікель Артета (Арсенал) — дві перемоги та одна нічия, різниця забитих/пропущених +7.

- Анге Постекоглу (Тоттенгем) - дві перемоги та одна нічия, +4.

- Юрген Клопп (Ліверпуль) - дві перемоги та одна нічия, +2.

- Андоні Іраола (Борнмут) - три перемоги та одна нічия, +4.

Раніше англійська Прем'єр Ліга оприлюднила список номінантів на звання найкращого футболіста березня.