Англія

Відразу шість гравців претендують на нагороду.

Англійська Прем'єр Ліга оприлюднила список номінантів на звання найкращого футболіста березня. Таку інформацію надає офіційний сайт АПЛ.

На нагороду претендують наступні гравці:

- Александер Ісак (Ньюкасл) — чотири голи та один асист у трьох матчах.

- Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль) — гол та два асисти в трьох матчах.

- Родріго Муніз (Фулгем) — чотири голи та асист у чотирьох матчах.

- Коул Палмер (Челсі) — три голи та два асисти в трьох матчах.

- Антуан Семеньйо (Борнмут) — три голи в чотирьох матчах.

- Сон Хин Мін (Тоттенгем) — три голи та два асисти в чотирьох матчах.

- Бен Вайт (Арсенал) — гол та два асисти в трьох матчах.