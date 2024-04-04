Відразу шість гравців претендують на нагороду.
EPL
04 квітня 2024, 15:55
Англійська Прем'єр Ліга оприлюднила список номінантів на звання найкращого футболіста березня. Таку інформацію надає офіційний сайт АПЛ.
На нагороду претендують наступні гравці:
- Александер Ісак (Ньюкасл) — чотири голи та один асист у трьох матчах.
- Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль) — гол та два асисти в трьох матчах.
- Родріго Муніз (Фулгем) — чотири голи та асист у чотирьох матчах.
- Коул Палмер (Челсі) — три голи та два асисти в трьох матчах.
- Антуан Семеньйо (Борнмут) — три голи в чотирьох матчах.
- Сон Хин Мін (Тоттенгем) — три голи та два асисти в чотирьох матчах.
- Бен Вайт (Арсенал) — гол та два асисти в трьох матчах.