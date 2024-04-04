Англія

Після цього сезону німецький фахівець покине Енфілд.

Віце-капітан Ліверпуля Трент Александер-Арнольд висловився стосовно вибору роду діяльності після завершення ігрової кар'єри. Його слова наводить The Athletic.

"Я залишився б у футболі. Я дивлюсь багато матчів, мені це подобається. Поки що я не дійшов до того, щоб аналізувати кожну дію на футбольному полі, але мені подобається цінувати хороший футбол.

Зараз вся моя увага зосереджена на тому, щоб ми змогли проводити Юргена Клоппа на тлі успіху. Сподіваюся, це станеться у Дубліні (в столиці Іралндії пройде фінал Ліги Європи сезону-2023/24 ред.), — заявив Трент.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 9,3 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

Цього сезону Трент Александер-Арнольд відіграв за Ліверпуль 29 матчів, забив два голи та віддав десять результативних передач.