Англія

Бельгієць може покинути європейський футбол.

Челсі хоче розлучитися з Ромелу Лукаку, повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

Лондонський клуб зв'язався з Федерацією футболу Саудівської Аравії, запропонувавши послуги бельгійського нападника.

"Сині" докладають зусиль, щоб максимізувати доходи від продажу гравців цього літа, щоб відповідати фінансовим правилам АПЛ. Челсі хоче отримати компенсацію за трансфер Лукаку і позбутися необхідності виплачувати йому зарплату.

Спочатку лондонці запросили за перехід гравця в саудівську лігу 60 мільйонів євро, але можуть погодитися відпустити його приблизно за 40 млн.

Поточний сезон Ромелу проводить у Ромі на правах оренди.

У Серії А за Рому 30-річний футболіст провів 27 матчів, відзначившись 10 голами і 3 асистами.