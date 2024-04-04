"Червоні" набрали чергові три очки.
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04 квітня 2024, 23:37
У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на своєму полі приймав Шеффілд Юнайтед.
"Червоні" зуміли здолати гостей, відправивши в їхні ворота три голи. Зі свого боку "клинки" зуміли відповісти лише один раз.
Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед 3:1
Голи: Нуньєс, 17, Мак Аллістер, 76, Гакпо, 90 - Бредлі (аг), 58
Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Конате, ван Дейк, Гомес (Джонс, 73) — Собослаї (Гакпо, 73), Мак Аллістер, Гравенберх (Робертсон, 60) — Салах (Елліотт, 60), Нуньєс, Діас
Шеффілд Юнайтед: Грбич — Голгейт (Сліман, 87), Ахмедходжич, Трасті (Брукс, 78) — Богл, Соуза, Арбластер, Гамер (Осборн, 62), Робінсон — Макейті (Осула, 63), Бреретон (Макберні, 63)
Попередження: Макберні.