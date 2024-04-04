У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на своєму полі приймав Шеффілд Юнайтед.

"Червоні" зуміли здолати гостей, відправивши в їхні ворота три голи. Зі свого боку "клинки" зуміли відповісти лише один раз.

Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед 3:1
Голи: Нуньєс, 17, Мак Аллістер, 76, Гакпо, 90 -  Бредлі (аг), 58

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Конате, ван Дейк, Гомес (Джонс, 73) — Собослаї (Гакпо, 73), Мак Аллістер, Гравенберх (Робертсон, 60) — Салах (Елліотт, 60), Нуньєс, Діас

Шеффілд Юнайтед: Грбич — Голгейт (Сліман, 87), Ахмедходжич, Трасті (Брукс, 78) — Богл, Соуза, Арбластер, Гамер (Осборн, 62), Робінсон — Макейті (Осула, 63), Бреретон (Макберні, 63)

Попередження: Макберні. 