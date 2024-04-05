Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував готовність своїх підопічних до наступної зустрічі.

Центральний і правий захисники Натан Аке і Кайл Вокер не допоможуть Манчестер Сіті у виїзному матчі 32 туру АПЛ проти Крістал Пелес, передає офіційний сайт манкуніанців.

Манчестер Сіті — Астон Вілла 4:1 Відео голів та огляд матчу 03.04.2024

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола повідомив, що голкіпер Едерсон може повернутися до заявки, тоді як вищезгадані захисники не зможуть зіграти.

"Едді набагато краще, тож, можливо, він буде у заявці. Натан і Кайл вибули", — заявив керманич клубу.

Іспанський спеціаліст також сказав, що зараз не знає, чи зіграють проти Крістал Пелес атакуючий півзахисник Кевін Де Брюйне і центральний нападник Ерлінг Голанд. Гравці провели на лаві запасних увесь поєдинок з Астон Віллою у минулому, 31 турі чемпіонату Англії.

Нагадаємо, матч Крістал Пелес — Манчестер Сіті розпочнеться завтра, 6 квітня, о 14:30 за київським часом.