Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 3 квітня 2024 року.
Філ Фоден, GETTY IMAGES
04 квітня 2024, 09:59
У рамках 31-го туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті обіграв Астон Віллу — 4:1.
Героєм матчу став півзахисник Сіті Філ Фоден, якому вдалось оформити хет-трик. Ще гол на рахунку Родрі. В складі гостей відзначився Дуран.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Астон Вілла у матчі 31-го туру англійської Прем’єр-ліги-2023/24:
Манчестер Сіті — Астон Вілла 4:1
Голи: Родрі, 11, Фоден, 45+1, 62, 69 — Дуран, 20
Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Родрі (Ковачич, 75), Сілва (Нунес, 75) — Доку (Гомес, 81), Фоден (Бобб, 80), Гріліш — Альварес.
Астон Вілла: Ольсен — Конса, Дієго Карлос, Ленгле, Дінь — Дзаніоло (Келліман, 77), Айрогбунам (Тілеманс, 63), Дуглас Луїс (Чемберс, 64), Роджерс — Діабі (Бейлі, 63), Дуран (Морено, 71).
Попередження: Гріліш — Луїс, Чемберс