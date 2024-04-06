Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 32-го туру чемпіонату Англії, який пройде 6 квітня і розпочнеться о 19:30.

У матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Брайтоном та лондонським Арсеналом, яке пройде на Амекс Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 6 КВІТНЯ, 19:30. АМЕКС СТЕДІУМ, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Вкрай непростий календар Брайтона продовжиться домашньою зустріччю з віцечемпіоном Англії. Після березневої міжнародної паузи підопічні Роберто Де Дзербі вже встигли з'їздити на Енфілд до Ліверпуля, де італійський фахівець вперше програв у тренерському протистоянні з Юргеном Клоппом, а посеред цього тижня "чайкам" у гостях у Брентфорда не вдалося конвертувати у перемогу свою помітну перевагу у володінні м'ячем та кількості створених моментів біля воріт суперника — у результаті нульова нічия.

І хоч Де Дзербі зараз пов'язують деякі ЗМІ з бажанням вирушити на підвищення в якийсь європейський гранд на кшталт Баварії, причина таких нестабільних результатів Брайтона криється аж ніяк не в потенційній невизначеності щодо майбутнього італійця. Дійсними ж причинами певного спаду "чайок" у цьому сезоні стали перші в історії клубу виступи в єврокубках, а також головне — одночасні травми цілої низки ключових виконавців, таких як Каору Мітома та Джессі Марш. Тому Брайтон хоч і не розучився грати у свій симпатичний комбінаційний та домінуючий футбол, але суто фізично колектив Де Дзербі далеко не завжди може дозволити собі таку розкіш на регулярній основі, хоч мрії на другу єврокубкову кампанію поспіль нікуди не поділися.

Що стосується Арсеналу, завдання та бажання підопічних Мікеля Артети на нинішню кампанію набагато амбітніші, що лондонці загалом доводять і своїм високоякісним футболом, і тактичною гнучкістю, і результатами, які дозволяють "канонірам" брати безпосередню участь у чемпіонських перегонах АПЛ вже другий сезон поспіль. Поки що гравці Арсеналу йдуть другим і відстають від першої сходинки на два очки, але тут варто констатувати і те, що як з Ліверпулем, так і з Манчестер Сіті лондонці набрали в поточному розіграші чемпіонату по 4 з 6 можливих очок. Тобто з сильними командами та прямими конкурентами "каноніри" здобувати результат навчилися, проте все ж зберігається у пам'яті традиційна схильність команди в останні роки провалювати саме заключні відрізки сезону — і поки що тренерському штабу Артеті вдається уникати цього сценарію.