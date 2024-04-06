Англія

Українець проводить потужний сезон в Англії.

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний номінований на приз найкращого футболіста місяця Борнмута. Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Зазначимо, що Забарний в березні відіграв за команду Андоні Іраоли чотири повних матчі та відзначився одним забитим м'ячем у воротах Лутона (4:3).

На нагороду також претендують півзахисник Льюїс Кук (чотири повних матчі та два асиста), вінгер Антуан Семеньйо (чотири матчі та три голи) та нападник Домінік Соланке (чотири матчі та два голи).

Проголосувати за нашого козака можна тут.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого футболіста АПЛ у березні.