Англія

Португалець близький до Енфілда.

Головний тренер лісабонського Спортінга Рубен Аморім близький до домовленності з Ліверпулем. Про це повідомляє португальський журналіст Педру Сепулведа.

За інформацією джерела, вже найближчими днями керівники "червоних" можуть досягти домовленості з оточенням португальського фахівця щодо фінансових умов майбутньої співпраці. При цьому мерсисайдському клубу доведеться виплатити компенсацію за Аморіма в розімірі 15 млн. євро.

Діючий контракт тренера з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, Рубен Аморім очолив Спортінг у березні 2020 року. Під його керівництвом клуб виграв чемпіонат Португалії (2020/2021), два Кубки (2020/2021, 2021/2022) та Суперкубок Португалії (2021/2022).

Наразі "леви" лідирують у чемпіонаті Португалії, випереджаючи Бенфіку на один пункт та маючи одну гру в запасі.

Раніше Аморім заявив, що може змінити клуб після цього сезону.