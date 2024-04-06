Португалець близький до Енфілда.
Аморім, getty images
06 квітня 2024, 10:25
Головний тренер лісабонського Спортінга Рубен Аморім близький до домовленності з Ліверпулем. Про це повідомляє португальський журналіст Педру Сепулведа.
За інформацією джерела, вже найближчими днями керівники "червоних" можуть досягти домовленості з оточенням португальського фахівця щодо фінансових умов майбутньої співпраці. При цьому мерсисайдському клубу доведеться виплатити компенсацію за Аморіма в розімірі 15 млн. євро.
Діючий контракт тренера з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.
Нагадаємо, Рубен Аморім очолив Спортінг у березні 2020 року. Під його керівництвом клуб виграв чемпіонат Португалії (2020/2021), два Кубки (2020/2021, 2021/2022) та Суперкубок Португалії (2021/2022).
Наразі "леви" лідирують у чемпіонаті Португалії, випереджаючи Бенфіку на один пункт та маючи одну гру в запасі.
Раніше Аморім заявив, що може змінити клуб після цього сезону.