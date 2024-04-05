Португалія

Португальський фахівець може змінити місце роботи наступного літа.

Головний тренер Спортінгу Рубен Аморім може змінити клуб після цього сезону.

"Не можу гарантувати, що залишусь в Спортінгу на наступний сезон. Я не можу сказати це так, як зробив Хабі Алонсо.

Ми маємо час обговорити моє майбутнє. Зараз ми зосередимося на завоюванні титулів, а потім подивимося, що станеться", — наводить слова Аморіма інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

Раніше у ЗМІ була інформація, що 39-річний португалець є головним кандидатом на зміну Юргену Клоппу у Ліверпулі.

Аморім очолює Спортінг із 2020 року. Після 26 ігор Спортінг набрав 68 очок і очолює турнірну таблицю чемпіонату Португалії, випереджаючи Бенфіку на один бал, але "леви" мають гру в запасі.