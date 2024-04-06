Англія

"Шпорам" треба в Лігу чемпіонів.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу розповів, яких футболістів хоче бачити у своїй команді. Цитує австралійського фахівця журналіст Бен Джейкобс.

"Якщо гравець хоче перемогти в Лізі чемпіонів і це все, що йому потрібно, то він не стане переходити в Тоттенгем. Він просто перейде в клуб, який виступає у Лізі чемпіонів.

Я хочу, щоб у Тоттенгем приходили люди, які знають цей клуб і розуміють, з якою проблемою ми зіткнулися.

Перед нами стоїть виклик. Ми відрізняємося від інших клубів тим, що певний час не досягали успіхів, тому я шукаю людину певного типу, яка скаже: "Знаєте що, хоч вони і не в Лізі чемпіонів, але, якщо я виграю з ними трофей, це може щось значити для моєї кар'єри. Я готовий до цього бою", — заявив Постекоглу.

Наразі Тоттенгем посідає п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від зони ЛЧ на два пункти.