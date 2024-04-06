Англія

Генія не завжди можна зрозуміти.

Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес вивсловився про свої виступи у цьому сезоні.

"Я звик грати в парі з іншими нападниками. З самого дитинства завжди ділив роль нападника з іншими хлопцями. Я та Ерлінг продемонстрували, що можемо грати разом і допомагати команді. Ми намагаємося взаємно працювати, і в мене таке відчуття, що в нас добре виходить.

Цього сезону я граю більше, хоча в перший рік мені доводилося бути більш терплячим. Я виступав на різних позиціях: "дев'ятки" або "десятки". Щасливий, що почав грати набагато більше.

Гравці у Манчестер Сіті повинні вміти пристосовуватися до того, що говорить тренер, нехай іноді це може трохи збивати з пантелику. Але вам просто потрібно адаптуватися до вимог тренера і тоді все буде добре", — сказав Альварес.