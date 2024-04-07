Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 32-го туру чемпіонату Англії, який пройде 7 квітня і розпочнеться о 17:30.

У матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає принципове протистояння між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 7 КВІТНЯ, 17:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Класичне англійське дербі — завжди гучна вивіска, в чому ми могли особисто переконатися в середині березня цього року, коли в рамках чвертьфіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед спочатку зрівняв рахунок проти Ліверпуля наприкінці другого тайму , а потім у вогняних овертаймах вибив собі путівку до наступного раунду турніру буквально за лічені секунди до серії пенальті. Для вболівальників це було емоційне та захоплююче видовище з великою кількістю голів та постійною інтригою. Для любителів статистики та тактичних аспектів — цілковитий хаос, де в певний момент тренери абсолютно ні на що не впливали і просто могли піти випити кави та поговорити про життя.

Навряд чи Ерік тен Гаг планує знову задіяти Антоні лівим захисником, а Бруну Фернандеша – центрбеком, як це було у кубковому матчі, але з урахуванням регулярної хаотичності "червоних дияволів" – у цьому випадку не можна виключати абсолютно нічого. Манкуніанці здатні виключно на удачі та характері гравців здобувати вольові перемоги у компенсований час у тих моментах, де це виглядає абсолютно нелогічно та навіть несправедливо. Проте останні два виступи МЮ з Брентфордом та Челсі показали і другий бік медалі – везіння безмежним не буває, хоча у випадку з "бджолами" та врахуванням усієї картини матчу — там і нічию для Юнайтед варто сприймати як величезне везіння. Проти команди Маурісіо Почеттіно, звісно, дуже пощастило супернику, але "червоні дияволі" зі своєї поганою позиційною грою, індивідуальними помилками та відсутністю бодай мінімального пресингу робили все, щоб те везіння у такого ж посереднього Челсі могло взагалі з'явитися.

Багато хто може цілком логічно списати такий поганий рівень футболу Манчестер Юнайтед на систематичні травми низки ключових гравців у лінії оборони, однак що у випадку з Челсі, що в майбутньому поєдинку з Ліверпулем це не сприймається як вагомий аргумент. Нагадаємо, що підопічні Юргена Клоппа в нинішній кампанії через великі кадрові проблеми були змушені задіяти зовсім юних виконавців зі своєї академії, прізвища яких ми взагалі бачили чи не вперше (деяким з них, як, наприклад, Конору Бредлі, вдалося взагалі закріпитися в якості регулярного гравця основного складу). Втім, це не завадило мерсісайдцям спочатку виграти Кубок англійської ліги, а до цього туру АПЛ підходити в якості лідера турнірної таблиці, допоки вчора Арсенал як мінімум тимчасово не перехопив цей статус. І це ще з урахуванням того, що Ліверпуль потрапив до єврокубкової весни.

Однак усі вищесказані похвальні відгуки на адресу команди Клоппа не означають, що у Ліверпуля все ідеально і проходить без проблем. Можна помітити неозброєним оком, що останнім часом перемоги вже не даються настільки легко, а статус лідера АПЛ за кількістю голів після 75-ої хвилини говорить про те, що умовні перемоги над умовними Ноттінгем Форест чи Шефілд Юнайтед були частково чи повністю здобуті або на характері, або за рахунок індивідуальної майстерності виконавців. Нічийний матч з Манчестер Сіті також і близько не був ідеальним, але зі сторони обох команд, які робили дуже багато позиційних провалів та індивідуальних помилок як для протистояння з такою гучною вивіскою. Матч проти Арсеналу взагалі був програний як за рахунком, так і за грою від А до Я, проте сьогоднішній Манчестер Юнайтед — це не Арсенал чи Ман Сіті. Колектив тен Гага здатний відібрати у Ліверпуля очки тільки якщо мерсісайдці дуже сильно просядуть фізично, реалізовуватимуть моменти як нещодавно робив Брентфорд (тобто погано) або дозволять манкуніанцям затягнути себе у режим "хаосу", який тренер контролювати не здатний.