Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Крістал Пелес та Манчестер Сіті.
Кевін де Брюйне, Getty Images
06 квітня 2024, 13:43
Лондонський Крістал Пелес та Манчестер Сіті зіграють у тридцять другому турі англійської Прем'єр-ліги на Селгерст Парк.
Олівер Гласнер, після поразки від Борнмута (0:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над бірмінгемською Астон Віллою (4:1), використав із перших хвилин Стоунза в центрі оборони, тоді як Бобб та де Брюйне з'являться в півзахисті.
Крістал Пелес: Гендерсон — Ворд, Андерсен, Лерма — Муньйос, Вортон, Г'юз, Мітчелл — Езе, Матета, Аю.
Запасні: Меттьюз, Томкінс, Клайн, Олісе, Шлупп, Ахамада, Озо, Едуар, Уме.
Запасні: Едерсон, Аканджі, Ковачич, Сілва Гомес, Нунеш, Фоден, Сусохо, Доку.
Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Стоунз, Діаш, Гвардіол — Родрі — Бобб, де Брюйне, Альварес, Гріліш — Голанд.
Гра Крістал Пелес — Манчестер Сіті почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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