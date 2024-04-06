Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Крістал Пелес та Манчестер Сіті.

Лондонський Крістал Пелес та Манчестер Сіті зіграють у тридцять другому турі англійської Прем'єр-ліги на Селгерст Парк.

Олівер Гласнер, після поразки від Борнмута (0:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над бірмінгемською Астон Віллою (4:1), використав із перших хвилин Стоунза в центрі оборони, тоді як Бобб та де Брюйне з'являться в півзахисті.

Крістал Пелес: Гендерсон — Ворд, Андерсен, Лерма — Муньйос, Вортон, Г'юз, Мітчелл — Езе, Матета, Аю.

Запасні: Меттьюз, Томкінс, Клайн, Олісе, Шлупп, Ахамада, Озо, Едуар, Уме.



Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Стоунз, Діаш, Гвардіол — Родрі — Бобб, де Брюйне, Альварес, Гріліш — Голанд.