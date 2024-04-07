Англія

Легендарний англієць хоче повернутися до роботи.

Колишній головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард може очолити національну збірну Канади. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, Федерація футболу Канади шукає фахівця, під чиїм керівництвом канадська національна команда могла б гідно проявити себе на чемпіонаті світу 2026 року, який пройде в Північній Америці.

Зазначається, що 45-річний фахівець розглядається, як пріоритетний варіант для цієї роботи.

Наразі тимчасовим тренером збірної Канади є Мауро Б'єлло.

Останнім місцем роботи Лемпарда був лондонський Челсі, який він покинув по закінченню сезона-2022/23.