Англія

Сучасний футбол — це впершу чергу бізнес.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про важливість потрапляння в Лігу чемпіонів. Його слова наводить ESPN.

"Потрапляння до Ліги чемпіонів нічого не гарантує. Я продовжую твердити про це, але до людей не доходить. От скажіть мені, те, що Ньюкасл потрапив до Ліги чемпіонів за підсумками минулого сезону, допомогло йому в нинішньому?

Ми не банки, а футбольні клуби. Ми не фінансові установи. Мене оцінюють не за фінансовим балансом наприкінці року.

Ви самі бачите, наскільки складно грати в Лізі чемпіонів, якщо склад не побудований на 100%. Хоча, якщо бути справедливим до Едді Гау, в його команді у цьому сезоні були жахливі травми, це ускладнює завдання.

Я хочу сказати, що Ліга чемпіонів — це здорово. Гроші — це здорово. Але чи означає це все, що ми станемо третіми в наступному сезоні? Ні. Взагалі кажучи, досягти цього стане ще складніше.

Тож моя роль не в тому, щоб турбуватися про фінансовий тиск, пов'язаний із потраплянням до Ліги чемпіонів, а в тому, щоб будувати команду, яка, сподіваюся, зможе бути в цьому турнірі конкурентоспроможною, продовжувати додавати в АПЛ та досягати успіху в кубках", — заявив Постекоглу.

В рамках 32-го туру АПЛ лондонський Тоттенгем прийматиме Ноттінгем Форест. Гра відбудеться сьогодні, о 20:00 за київським часом.

Наразі "шпори" посідають п'яту сходинку в АПЛ, відстаючи від четвертої Астон Вілли на три пункти, маючи дві гри в запасі порівняно з колективом Унаї Емері.