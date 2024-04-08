Англія

Ще один цікавий двобій у ЛЧ.

Капітан лондонського Арсеналу Мартін Едегор дав коментар напередодні матчу проти Баварії в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Цитує лідера "канонірів" The Guardian.

"Звісно, ми маємо поважати Кейна, але не думаю, що нам слід когось боятися. Ми повинні зосередитися на собі та на грі нашої команди. Кейн — хороший футболіст. Я грав проти нього кілька разів і знаю, які в нього якості, особливо у штрафному майданчику.

Кожна гра являє собою хороший виклик. Баварія — сильна команда з безліччю хороших атакувальних гравців.

Вони показали кілька дивних результатів у Бундеслізі, і ми це знаємо. Але якщо подивитися на їхню команду і побачити їхню майстерність, то ми зрозуміємо, що це сильний колектив з дійсно хорошими гравцями, тож це буде важкий матч, але ми готові", — сказав Едегор.

Перший матч 1/4 фіналу ЛЧ між Арсеналом та Баварією відбудеться дев'ятого квітня, о 22:00 за київським часом.