Португалець наближається до мерсисайдського клубу.
Аморім, getty images
08 квітня 2024, 22:20
Керівництво Ліверпуля запропонувало трирічний контракт керманичу лісабонського Спортінга Рубену Аморіму. Про це повідомляє Footmercato.
За інформацією джерела, сьогодні, англійський клуб надіслав агенту португальського фахівця першу пропозицію про укладення трудової угоди. Повідомляється, що сторони перебувають в активному обговоренні деталей можливої співпраці.
Зазначається, що в разі позитивного результату перемовин між клубом та тренером, "червоні" виплатять Спортінгу компенсацію в розмірі 15 млн. євро.
Діючий контракт тренера з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.
Нагадаємо, Рубен Аморім очолив Спортінг у березні 2020 року. Під його керівництвом клуб виграв чемпіонат Португалії (2020/2021), два Кубки (2020/2021, 2021/2022) та Суперкубок Португалії (2021/2022).
Наразі "леви" лідирують у чемпіонаті Португалії, випереджаючи Бенфіку на чотири пункт та маючи одну гру в запасі.