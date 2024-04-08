За інформацією джерела, сьогодні, англійський клуб надіслав агенту португальського фахівця першу пропозицію про укладення трудової угоди. Повідомляється, що сторони перебувають в активному обговоренні деталей можливої співпраці.

Зазначається, що в разі позитивного результату перемовин між клубом та тренером, "червоні" виплатять Спортінгу компенсацію в розмірі 15 млн. євро.

Діючий контракт тренера з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, Рубен Аморім очолив Спортінг у березні 2020 року. Під його керівництвом клуб виграв чемпіонат Португалії (2020/2021), два Кубки (2020/2021, 2021/2022) та Суперкубок Португалії (2021/2022).

Наразі "леви" лідирують у чемпіонаті Португалії, випереджаючи Бенфіку на чотири пункт та маючи одну гру в запасі.