Хавбек Мілана викликав інтерес із боку англійських клубів.
Рубен Лофтус-Чік, Getty Images
09 квітня 2024, 19:31
Центральний півзахисник Мілана Рубен Лофтус-Чік може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, 28-річний англійський вихованець лондонського Челсі зацікавив низку клубів англійської Прем'єр-ліги.
Втім, джерело не уточнює, які саме команди АПЛ проявляють інтерес до гравця "россонері", контракт якого спливає влітку 2027 року.
У поточному сезоні Рубен Лофтус-Чік провів за Мілан 35 матчів, в яких він забив 10 голів та віддав 2 асисти.