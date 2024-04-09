Англія

Хавбек Мілана викликав інтерес із боку англійських клубів.

Центральний півзахисник Мілана Рубен Лофтус-Чік може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, 28-річний англійський вихованець лондонського Челсі зацікавив низку клубів англійської Прем'єр-ліги.

Втім, джерело не уточнює, які саме команди АПЛ проявляють інтерес до гравця "россонері", контракт якого спливає влітку 2027 року.

У поточному сезоні Рубен Лофтус-Чік провів за Мілан 35 матчів, в яких він забив 10 голів та віддав 2 асисти.