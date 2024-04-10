Англія

Крісенсіо Саммервілл може відправитися на підвищення.

Вінгер Лідс Юнайтед Крісенсіо Саммервілл у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та відправитися на підвищення.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, Ліверпуль дуже зацікавлений у підписанні 22-річного нідерландського нападника.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" готується зробити першу офіційну пропозицію щодо Саммервілла, якого портал Transfermarkt оцінює в 18 мільйонів євро.

У поточному сезоні Чемпіоншипу Крісенсіо Саммервілл провів 42 матчі, в яких він забив 18 голів та віддав 9 результативних передач.