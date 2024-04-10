Англія

Англійський вінгер може залишити Вест Гем.

Нападник Вест Гем Юнайтед Джаррод Боуен у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку, але залишитися в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, 27-річного англійця пов'язують з багатьма клубами АПЛ, серед яких Манчестер Сіті, лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед.

Зазначимо, що у жовтні минулого року Вест Гем продовжив контракт з Джарродом Боуеном до літа 2030 року.

У поточній кампаній Джаррод Боуен провів за "молотобійців" 40 матчів, у яких він забив 19 голів та віддав 8 асистів.