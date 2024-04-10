Француз дав свій коментар.
ЕРЛІНГ ГОЛАНД, GETTY IMAGES
10 квітня 2024, 16:58
Тьєррі Анрі пояснив, що Ерлінг Голанд робить неправильно на полі.
"Я бачив нападників, які не забивали, але завжди грали дуже добре на команду на виїзді, робили все, що команді потрібно в гостьовому матчі. Або навіть удома. Але найчастіше про форварда судять за голами.
Люди можуть удосконалюватися, я вірю в це. Але є одна річ, яку він робить не дуже добре: він завжди стоїть пліч-о-пліч із захисником і так рухається, але так важко отримати м'яч. Я завжди створював дистанцію між собою і захисником — так суперник не міг підібратися до м'яча, і його можна вкривати.
А далі все залежить від вашої майстерності. Але форвард не може дозволити захиснику обхопити себе, ви повинні першим прихопити його, а потім наполягати на своєму", — сказав колишній форвард Арсеналу Анрі в ефірі CBS Sports.