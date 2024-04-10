Англія

Француз дав свій коментар.

Тьєррі Анрі пояснив, що Ерлінг Голанд робить неправильно на полі.

"Я бачив нападників, які не забивали, але завжди грали дуже добре на команду на виїзді, робили все, що команді потрібно в гостьовому матчі. Або навіть удома. Але найчастіше про форварда судять за голами.

Люди можуть удосконалюватися, я вірю в це. Але є одна річ, яку він робить не дуже добре: він завжди стоїть пліч-о-пліч із захисником і так рухається, але так важко отримати м'яч. Я завжди створював дистанцію між собою і захисником — так суперник не міг підібратися до м'яча, і його можна вкривати.

А далі все залежить від вашої майстерності. Але форвард не може дозволити захиснику обхопити себе, ви повинні першим прихопити його, а потім наполягати на своєму", — сказав колишній форвард Арсеналу Анрі в ефірі CBS Sports.