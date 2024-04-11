Англія

Француз дав коментар щодо українця.

Колишній футболіст Челсі Флоран Малуда прокоментував виступи Михайла Мудрика за "синіх".

"У Мудрика безумовно є потенціал стати важливим гравцем Челсі в майбутньому. Щоразу, коли він грає за збірну України, він стає головним гравцем, головною дійовою особою. У Челсі, я думаю, йому непросто прийняти той факт, що він не головний гравець, але в нього правильний настрій, і в цьому сезоні він продемонстрував стійкість, тому що він безумовно прогресує.

У нього є талант, майстерність і здібності, щоб стати важливим гравцем Челсі. Щоб знайти правильний баланс у команді, іноді гравцеві доводиться жертвувати своїми власними талантами і більше підтримувати інших", — наводить слова Мудрика Gambling Zone.

У поточному сезоні Мудрик провів 24 матчі в АПЛ: на його рахунку 4 голи і 2 асисти.