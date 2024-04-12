Англія

Південнокореєць вважає англійця одним із найкращих гравців світу.

Лівий вінгер Сон Хин Мін поділився своїми враженнями від гри з центральним нападником Гаррі Кейном у Тоттенгемі, передає Bayern & Germany.

Південнокореєць заявив, що у нього з англійцем був дуже особливий зв'язок.

"У нас із Гаррі було щось незвичайне. Спільний зв'язок, майже 10 років разом. Для мене було великою честю грати з ним. Для мене він один із найкращих у світі. Він пішов, що дуже засмутило мене, але це був хороший крок для нього. Зараз він у Баварії з понад 30 голами за сезон і я сподіваюся, що він зможе забити ще більше", — сказав Сон.

За даними transfermarkt, ці двоє гравців одночасно перебували на полі, граючи за Тоттенгем, 298 разів. Сон і Кейн 54 рази допомогли один одному відзначитися протягом цих матчів за "шпор".