Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 33-го туру чемпіонату Англії, який пройде 13 квітня і розпочнеться о 14:30.

У матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ньюкасл Юнайтед та Тоттенгемом, яке пройде на домашньому стадіоні "шпор".

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 13 КВІТНЯ, 14:30. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТІМ РОБІНСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ньюкасл Юнайтед — чи не найочевидніша команда нинішнього сезону АПЛ, яка неабияк відчула на собі, що таке величезна кількість травм і кадрових втрат абсолютно в кожній із можливих ліній. Безсумнівно, новий досвід для команди Едді Гау у вигляді осінніх виступів у груповому етапі Лізі чемпіонів також зіграв свою роль, через що деякі виконавці колективно виявилися не готовими до такого ритму і "закінчувалися" у фізичному плані, хоча, заради справедливості, були й непередбачені ситуації, як дискваліфікація найдорожчого літнього трансферу "сорок" в особі Сандро Тоналі через порушення політики ставок.

Звичайно, в нинішньому сезоні про боротьбу Ньюкасла за місце в топ-4 турнірної таблиці й мова не йдеться — ця тема навіть серйозно і не піднімалася, незважаючи на амбітні очікування деяких уболівальників перед стартом першого туру. Тим не менш, підопічні Гау продовжують боротися за потрапляння до єврокубків, недивлячись на все ще наявність величезної кількості кадрових проблем. "Сороки" неодноразово ставали героями футбольного шоу, коли на характері виривали позитивні для себе результати наприкінці матчів. Когось може здивувати, що навіть у такому стані Ньюкаслу вдається утримуватися на восьмому місці, але погляньмо на список прямих конкурентів "сорок": Манчестер Юнайтед, Брайтон і Челсі й самі страждають від безлічі травм основних виконавців, Вест Гем продовжує брати участь у єврокубках, а у Вулвергемптона банально відсутня якісна глибина складу. Усі тут певною мірою в рівних умовах.

Тоттенгем також чудово знає, що така величезна кількість одночасних травм основних виконавців, хоча Анге Постекоглу публічно висловлював восени своє невдоволення тим, коли деякі тренери виправдовуються саме непередбаченими кадровими втратами через пошкодження. Після феноменального старту сезону АПЛ, у якому "шпори" змогли приємно здивувати як результатами, так і своїм "новим футболом", ті слова, здається, у підсумку зіграли з головним тренером Тоттенгема злий жарт — майбутній помітний спад команди якраз став результатом переповненого лазарета низки важливих футболістів та виступів деяких із них на Кубках Азії та Африки.

Зараз Тоттенгем не такий стабільний у плані результатів, як на старті, але Постекоглу не збирається відходити від свого стилю футболу, часом ставлячи його навіть вище за потенційну перемогу. Так, у колективу Потекоглу іноді також трапляються такі фіаско, як із Фулгемом місяць тому (0:3), проте за останній період часу клуб із Північного Лондона випередив Астон Віллу у боротьбі за четверте місце (зокрема й за рахунок заслуженої розгромної перемоги в очному протистоянні). Оскільки "шпори" вміють робити шоу на футбольному полі, якщо перебувають у хороших фізичних кондиціях, а гравці Ньюкасла можуть залишатися небезпечними аж до останніх хвилин навіть програючи в два м'ячі — хотілося б сьогодні побачити щось схоже на гольову феєрію з боку обох команд, а ось результат прогнозувати тут доволі непросто.